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Тренер відсвяткував день народження.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков 6 серпня відсвяткував свій 65 день народження. З цього приводу прес-служба УАФ поспілкувалась з ним.

"Дякую за привітання. Знаєте, скажу відверто, без гучних слів — не можу стверджувати, що мені подобається це число (усміхається). 65… Я на 65 не почуваюся. Я в душі — молода людина, працюю з молодими хлопцями, вони мене заряджають позитивом. Тож серцем і душею я лише молодію! А ще нам усім дає приклад бадьорості духу та енергійності наставник Динамо Мірча Луческу, який у свої 77 повен наснаги!

Я переконаний, що в кожної людини має бути мрія, бо без неї просто неможливо жити. Мені 65, у мене є мрії, я ними живу! У першу чергу це наша перемога у війні з росією. А футбольні мрії — тут немає таємниць. Знаєте народну мудрість: "Хочеш розсмішити Бога — розкажи йому про свої плани" (сміється). Тож я мрію, я хочу чогось досягти, у мене багато цілей. І хочу сказати прямо — я не старий, тож не треба мене старити (сміється). Я сповнений сил та енергії, працюю на такій важливій посаді, відчуваю велику відповідальність перед людьми. Одним словом, хочу досягти багато чого, а от як воно вийде — не знаю".

Фахівець розповів про свої подорожі під час еврокубкових кампаній та тренувальних зборів український клубів.

"Переглянув матч Зоря — Університатя. Після гри підійшов, привітав із перемогою головного тренера луганців Патріка ван Леувена. Я з ним знайомий дуже давно — ще з академії Шахтаря. Перекинулися кількома словами, обмінялися думками.

Наступного ж дня я рано-вранці виїхав із Любліна до Лодзі, де подивився тренування київського Динамо й зустрівся з Мірчею Луческу. Сьогодні о 16-й вилітаю з Варшави до Рима, де 7 серпня подивлюся товариську гру Рома — Шахтар. У понеділок прибуду до місця збору гірників — у добре знайоме мені Брдо, що неподалік словенської столиці Любляни, де в травні національна команда проводила свій збір.

Там поспостерігаю за тренувальним процесом донеччан, а вже 9 серпня переїду за 180 км звідти — до австрійського Граца, аби подивитися матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм — Динамо. А наступного дня — назад: розраховую подивитися контрольні ігри Шахтаря та СК Дніпро-1 — знову у Словенії".

Також Петраков розповів, з якою ціллю навідається до Англії.

"11 серпня вранці я вилітаю до Лондона, у гості до клубу Брентфорд. Там працює мій приятель Томас Франк. Ми не раз перетиналися на рівні юнацьких збірних. Це мій добрий друг, я йому зателефонував і хочу з ним поговорити щодо нашого українського гравця Єгора Ярмолюка, який улітку перейшов до цього лондонського клубу. Буду присутній на матчі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд — Манчестер Юнайтед. А вже після цього лечу з Лондона до Варшави, сідаю в рейсовий автобус і повертаюся до Києва", — розповів Петраков.