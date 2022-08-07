Україна

Футболіст прокоментував матч проти Металіста.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував нічию у товариському матчі проти Металіста — 1:1.

"Перший тайм трохи у нас не вийшов, у другому зіграли вже краще. У перерві Юрій Миколайович знайшов потрібні слова. Добре, що вдалось зрівняти рахунок, на останніх хвилинах. В принципі 1:1 — нормальна гра.

Збори на те і збори, аби бути важкими. Так і треба: на зборах потрібно грати проти сильних суперників, аби в чемпіонаті показувати класний футбол. Зараз декілька днів відпочинемо, й після цього продовжимо готуватись до сезону УПЛ.

По-перше, величезна вдячність фанатам. Бо між Кривим Рогом та Ужгородом дуже велика відстань. Тому побачити їх тут — приємна несподіванка. Маємо надію, що якнайскоріше зможемо грати у Кривому Розі при заповнених трибунах. Й зробимо усе, щоб їх тільки радувати", — сказав футболіст.