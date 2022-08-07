Україна

Захисник киян висловився напередодні матчу-відповіді проти Штурму.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував свій дебютний матч у складі столичного клубу проти Фенербахче.

Окрім того, гравець поділився думками напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації проти Штурму.

"Я не можу передати ті емоції, що відчував після дебюту за Динамо, та ще й асист віддав. Я в Динамо з 13 років, це мій рідний клуб. Моя сім'я та я дуже пишались. Всю ніч не міг спати після того матчу. Емоції мене переповнювали.

Тепер мені треба тренуватись ще сильніше, щоб довести, що можу виступати за такий клуб, як Динамо Київ. Зроблю все, що від мене залежить.

Атмосфера у команді дуже добра, всі налаштовані дуже позитивно напередодні матчу зі Штурмом. Ми знаємо, як грає суперник та аналізуємо ті помилки, яких припустились під-час першого матчу.

Ми граємо заради всієї України, заради наших Збройних сил. Дуже хочемо подарувати свято всій країні. Намагаємось грати на перемогу у кожному матчі. У мене є знайомі на передовій, на харківському напрямку. Вони з самого дитинства вболівають за Динамо та подзвонили мені, привітали із перемогою", — розповів Вівчаренко.

Нагадаємо, що поєдинок Штурм — Динамо пройде дев'ятого серпня на стадіоні Меркур-Арена у місті Грац. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.