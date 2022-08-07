Україна

Колектив Ігора Йовічевича не зумів нав'язати боротьбу підопічним Жозе Моуріньо.

У рамках благодійного матчу Рома приймала Шахтар у Римі на "Стадіо Олімпіко".

"Гірники" несподівано поступилися з розгромним рахунком – у ворота Трубіна та Пятова на двох влетіло п'ять голів.

Рома — Шахтар 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 41, Спінаццола, 45, Дзаніоло, 59, Бове, 87

Рома: Руй Патрісіу (Свілар, 46, Боер, 80), Манчіні (Бове, 65), Кумбулла (Смоллінг, 46), Вінья (Ібаньєс, 46), Челік (Карсдорп, 46), Пеллегріні (Тріпі, 80), Матич (Крістанте, 46), Спінаццола, Дібала (Афена-Гьян, 81), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрагам (Шомуродов, 80).

Шахтар: Трубін (Пятов, 46), Михайличенко (Тотовицький, 46), Матвієнко (Фаріна, 77), Кривцов (Козік, 62), Бондар (Кащук, 46), Конопля, Мудрик (Топалов, 62), Судаков (Очеретько, 46), Джурасек (Корнієнко, 46), Вакула (Бондаренко, 46), Кулаков (Cікан, 46).

Нагадаємо, що всі кошти від матчу будуть надіслані на допомогу Україні.