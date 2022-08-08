Україна

Футболіст повернувся у рідний клуб.

Півзахисник Андрій Тотовицький став новачком донецького Шахтаря в літнє трансферне вікно після приходу у клуб нового головного тренера Ігора Йовічевіча.

"В той момент я їхав з тренування з Ковалівки. Спочатку мені подзвонив мій агент, а потім Даріо Срна. Він сказав, що є інтерес з боку Шахтаря і спитав, чи хочу я. Звісно, я погодився не роздумуючи. І так все склалося, що я опинився в команді.

Це моя рідна команда. Всі розуміють, що грати в Шахтарі — це зовсім інша історія, ніж грати в Колосі, при всій повазі до нього.

Шахтар без бразильців? Все колись закінчується. Ми розуміємо, що така ситуація, війна, і всі вони покинули команду, нашу країну. Для них це небезпечно".

Також футболіст розповів, як буде грати донецький клуб у новому сезоні.

"Я вважаю, що Шахтар буде такою ж командою, гратиме з позиції сили. Є дуже хороші молоді гравці, які можуть замінити іноземців. Плюс є досвідчені гравці також.

Моя роль в команді — допомогти клубу прогресувати, показувати свої найкращі якості. Мені є що доводити в цій команді", — сказав Тотовицький в інтерв'ю MEGOGO СПОРТ.