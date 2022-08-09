Україна

Стало відомо, чому Шахтар поки що не відпустив українського вінгера до європейського клубу.

Агент Михайла Мудрика Олексій Альохін дав свій коментар щодо можливого переїзду українського футболіста до одного з елітних чемпіонатів Європи.

"Я не здаюся оригінальним, якщо скажу, що Михайло має величезне бажання перейти в один з європейських топ-чемпіонатів. За всієї поваги до чемпіонату України, ми розуміємо, що через ситуацію, що склалася в нашій країні, чемпіонат цього року буде набагато слабшим, ніж попередні.

Від'їзд легіонерів, проведення матчів не на найкращих полях, багатогодинні переїзди автобусом, звичайно, навряд чи сприяють прогресу гравця. Моя думка, що якби не було війни, то Шахтар — найкращий варіант для продовження кар'єри Михайла. Як то кажуть, війна сплутала всі карти.

Отримавши, на мій погляд, кілька солідних фінансових пропозицій як для клубу, так і для гравця і з огляду на те, що відбувається в нашій країні, ми з гравцем сподівалися, що Шахтар прийме одну з них. Але зараз Шахтар відхилив усі пропозиції. У клубі хочуть отримати більшу компенсацію.

Приємно, що директор із футболу Шахтаря Даріо Срна високо оцінив Мудрика, поставивши його в один ряд із зірками світового футболу. Приємно й те, що за останні роки Шахтар інвестував великі гроші в талановитих легіонерів, але найзатребуванішим і найдорожчим виявився Михайло Мудрик.

Футболіст хоче рости, футболіст хоче розвиватися, грати на найвищому рівні та захищати кольори національної збірної.

На даний момент Михайло Мудрик — гравець Шахтаря, він з повагою ставиться до свого клубу, є великим професіоналом і віддається на 100% як в офіційних матчах, так і на тренуваннях", — сказав Олексій Альохін.

За чутками, за літнє трансферне вікно інтерес до Мудрика виявили німецький Байєр, французька Ніцца та англійський Брентфорд.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.