Україна

"Гірники" зіграють проти Аль-Адали та Дожмале.

3 серпня Шахтар розпочав другий етап підготовки до нового сезону, повідомив офіційний сайт "гірників".

Підопічні Ігора Йовічевіча проведуть іще низку контрольних ігор. Так, 10 серпня заплановано два матчі.



12:00. Шахтар – Аль-Адала (Саудівська Аравія)



20:00. Домжале (Словенія) – Шахтар



Усі поєдинки буде показано в прямій трансляції на клубній платформі YouTube та телеканалі Xsport.



Матчі буде зіграно в межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.