3 серпня Шахтар розпочав другий етап підготовки до нового сезону, повідомив офіційний сайт "гірників". 

Підопічні Ігора Йовічевіча проведуть іще низку контрольних ігор. Так, 10 серпня заплановано два матчі.

12:00. Шахтар – Аль-Адала (Саудівська Аравія)

20:00. Домжале (Словенія) – Шахтар

Усі поєдинки буде показано в прямій трансляції на клубній платформі YouTube та телеканалі Xsport.

Матчі буде зіграно в межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни. 