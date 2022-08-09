"Гірники" зіграють проти Аль-Адали та Дожмале.
Фото: ФК Шахтар
09 серпня 2022, 13:39
3 серпня Шахтар розпочав другий етап підготовки до нового сезону, повідомив офіційний сайт "гірників".
Підопічні Ігора Йовічевіча проведуть іще низку контрольних ігор. Так, 10 серпня заплановано два матчі.
12:00. Шахтар – Аль-Адала (Саудівська Аравія)
20:00. Домжале (Словенія) – Шахтар
Усі поєдинки буде показано в прямій трансляції на клубній платформі YouTube та телеканалі Xsport.
Матчі буде зіграно в межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.