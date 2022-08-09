Україна 09 серпня 2022, 20:47 Верес програв ЛНЗ у товариському матчі Рівненський клуб програв представнику Другої ліги. лнз - верес, фото нк верес 09 серпня 2022, 20:47 Рівненський верес продовжує підготовку до нового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, зігравши спаринг із черкаським ЛНЗ. Підопічні Юрія Вірта поступились менш іменитому супернику, а єдиний гол в матчі, який приходив у Бучі, забив Замуренко наприкінці зустрічі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK VERES RIVNE⚽️🇺🇦 (@veres.club) ЛНЗ - Верес 1:0 Гол: Замуренко, 80 Команди Верес ЛНЗ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте