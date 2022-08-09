Рівненський верес продовжує підготовку до нового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, зігравши спаринг із черкаським ЛНЗ.

Підопічні Юрія Вірта поступились менш іменитому супернику, а єдиний гол в матчі, який приходив у Бучі, забив Замуренко наприкінці зустрічі.

ЛНЗ - Верес 1:0

Гол: Замуренко, 80