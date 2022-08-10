Україна

До вашої уваги — контрольна гра за участі "гірників".

Сьогодні, 10 серпня, донецький Шахтар проведе товариський матч проти аравійської Аль-Адали — представника Саудівської професійної ліги, який у своєму історичному доробку має два "комплекти" срібних нагород національної першості. Поєдинок відбудеться на стадіоні Спортни парк у Домжале (Словения).

Цей матч транслюватиме MEGOGO та офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".

Онлайн-трансляція матчу:

Гра між Шахтарем та Аль-Адала розпочнеться о 12:00 за київським часом.