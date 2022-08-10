Гірники здобули мінімальну перемогу.
фото шахтар донецьк
10 серпня 2022, 14:16
Донецький Шахтар в рамках підготовки до чергового сезону продовжує проводити товариські матчі із різного роду суперниками.
Так, "гірники" прийняли участь у спарингу проти аравійського клубу Аль-Адала.
Підопічні Ігора Йовічевіча здобули мінімальну перемогу над менш іменитим суперником, а єдиний м'яч у грі забив гравець суперника — Алджаман зрізав шкіряного у власні ворота.
Відзначимо, що о 20:00 донецький клуб зіграє проти Домжале.
Шахтар - Аль-Адала 1:0
Гол: Алджаман, 42 (автогол)
Шахтар (стартовий склад): Пятов – Кірюханцев, Бондар, Кривцов, Корнієнко – Джурасек, Очеретько – Кащук, Кулаков, Вакула – Сікан