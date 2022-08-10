Україна

Макс Валеф прокоментував свій трансфер до українського клубу.

Нещодавно СК Дніпро-1 підписав контракт із бразильским воротарем Максом Валефом, який захищав кольори Форталези.

Новачок "спортклубівців" прокоментував свій трансфер до української команди.

"Найважчою є мова. Англійська важка, а українська є ще важчою. Я докладатиму усіх зусиль, аби її вивчити. Намагаюсь розуміти партнерів, хочу з ними спілкуватись. Дуже приємно, що всі хлопці підтримують мене. Добре ставлення не лише з боку Бланко та Бузанелло, з якими можу вільно спілкуватися – мене прийняли усі працівники клубу. Отже, найважчою є мова, а з іншим усе гаразд.

Я розмовляв з Феліпе Піресом, який був тут взимку. Він розповідав лише добрі речі про клуб. Сказав, щоб не переймався та приїжджав, що все буде добре. Він був такий спокійний та впевнений, що це було одним з важелів, що вплинули на моє рішення.

Тут дуже добра атмосфера, і я бачу, що команда є сильною. Всі працюють дуже старанно. Тут новий тренер, багато нових гравців – і всі один одному допомагають. Впевнений, що все буде добре у цьому сезоні", — розповів футболіст клубній прес-службі.