Україна

Гравець Шахтаря прокоментував черговий спаринг команди.

Донецький Шахтар провів товариський матч із аравійським клубом Аль-Адала, перегравши суперника із мінімальним рахунком 1:0.

Футболіст "гірників" Сергій Кривцов прокоментував виступ своєї команди та висловився стосовно великої кількості молодих виконавців у клубі.

"Трошки важкі погодні умови, дуже спекотно. Вважаю, що гра була добра як для футболістів, так і для тренерського штабу. Спека заважала, але умови для всіх однакові.

Суперник? Гарна команда. Вони люблять тримати м'яч, з ними дуже цікаво було грати. Це набагато краще, аніж "бій-біжи".

Дуже багато молодих гравців, але із кожним днем ми стаємо все краще і далі нам буде дещо легше. Дійсно, велика кількість нових молодих виконавців створює для нас певні складнощі.

Тренер вимагає від нас атакувального футболу, постійно тримати м'яч та отримувати задоволення від футболу", — розповів захисник.

💬 «Щодня стаємо кращими»



⚒ Сергій Кривцов поділився враженнями від контрольного матчу з ФК «Аль-Адала» та розповів про молодь і фізичний стан команди.#Shakhtar #ШахтарАльАдала pic.twitter.com/xBojawk8Ta — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2022

Відзначимо, що о 20:00 донецький клуб зіграє проти Домжале.