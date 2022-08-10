Гравець Шахтаря прокоментував черговий спаринг команди.
сергій кривцов (ліворуч), шахтар донецьк
10 серпня 2022, 16:35
Донецький Шахтар провів товариський матч із аравійським клубом Аль-Адала, перегравши суперника із мінімальним рахунком 1:0.
Футболіст "гірників" Сергій Кривцов прокоментував виступ своєї команди та висловився стосовно великої кількості молодих виконавців у клубі.
"Трошки важкі погодні умови, дуже спекотно. Вважаю, що гра була добра як для футболістів, так і для тренерського штабу. Спека заважала, але умови для всіх однакові.
Суперник? Гарна команда. Вони люблять тримати м'яч, з ними дуже цікаво було грати. Це набагато краще, аніж "бій-біжи".
Дуже багато молодих гравців, але із кожним днем ми стаємо все краще і далі нам буде дещо легше. Дійсно, велика кількість нових молодих виконавців створює для нас певні складнощі.
Тренер вимагає від нас атакувального футболу, постійно тримати м'яч та отримувати задоволення від футболу", — розповів захисник.
Відзначимо, що о 20:00 донецький клуб зіграє проти Домжале.