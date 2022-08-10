До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
фото шахтар донецьк
10 серпня 2022, 17:10
Донецький Шахтар провів товариський матч із аравійським клубом Аль-Адала, перегравши суперника із мінімальним рахунком 1:0.
Підопічні Ігора Йовічевіча здобули мінімальну перемогу над менш іменитим суперником, а єдиний м'яч у грі забив гравець суперника — Алджаман зрізав шкіряного у власні ворота.
Огляд матчу:
Шахтар - Аль-Адала 1:0
Гол: Алджаман, 42 (автогол)
Шахтар (стартовий склад): Пятов – Кірюханцев, Бондар, Кривцов, Корнієнко – Джурасек, Очеретько – Кащук, Кулаков, Вакула – Сікан