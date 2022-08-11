Україна

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Харківський Металіст 1925 потрохи наближається до власних оптимальних кондицій у рамках літніх тренувальних зборів під орудою Валерія Кривенцова.

Напередодні "синьо-жовті" змогли здолати в контрольній зустрічі свого майбутнього суперника за "елітою" українського футболу — Олександрію — за рахунок одразу двох забитих м’ячів поперерві.

Огляд матчу

Металіст 1925 — Олександрія 2:1

Голи: Курило 51, Зубков 88 — Третьяков 13

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков (Шершень 80), Безуглий, Курило, Гравець на перегляді, Мартинюк, Габелок (к), Гравець на перегляді, Ременюк (Гравець на перегляді 37), Дмитренко (Русин 64), Зубков

Запас: Сидоренко, Потімков І., Коваленко М., Капінус, Ткачук, Коваленко І., Потімков Ю., Кравченко, Емере та гравці на перегляді

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Білошевський, Цуріков, Рибалка, Демченко, Волошин, Калітвінцев, Третьяков (к), Кобзар

На заміну виходили: Авагімян, Копина, Костишин, Мельник, Дячук, Дришлюк, Мартинюк, Мустафаєв, Кожушко, Шулянський

Попередження: Рибалка 62, Мельник 71