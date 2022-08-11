Україна

Функціонер дав інтерв'ю клубним журналістам.

Президент Кривбасу Костянтин Караманіц розповів клубним журналістам про очікування від нового сезону під час візиту команди на закарпатських зборах.

"Дуже чекав цього моменту, аби побачити гру нової команди. Ми вже зробили дуже багато кроків до змін. Ми попрощались із багатьма гравцями, підтягнули молодих виконавців, запросили футболістів, які мають досвід виступів в УПЛ. Й було дуже цікаво подивитись після перших, других зборів, як буде виглядати наша команда.

Ми розуміли, що в УПЛ має бути сильніший Кривбас за той, який грав у Першій лізі. Для мене гра проти Ворскли, яку я побачив наживо – це як лакмусовий папірець. Я побачив, на що може бути здатна наша команда.

Дуже сподобався Кривбас у матчі проти Ворскли. Сподобалась взагалі гра: самовіддача на рівні, ніхто не хотів поступатись. Я скучив за хорошим футболом. Так, десь результат несправедливий, але у нас були моменти. Важливо, що ми побачили: Кривбас може грати на високому рівні, який відповідає УПЛ.

Можу сказати, що сьогодні у мене було таке відчуття, вперше з 24 лютого, впродовж гри, що я зміг відволіктися від проблем, які нас оточують. Цей футбол – емоційний сплеск для мене. Радів, що Кривбас грає. Так, треба грати. Попереду сезон, наші вболівальники будуть дивитись матчі хоча б завдяки телебаченню.

Часто спілкуємось із нашими шанувальниками, які захищають Україну на фронті, вони цікавляться як там справи у команди. Це відволікає їх від тієї роботи, яку вони виконують. Тому в тилу потрібні ці емоції, які заряджають наших хлопців на перемогу".

Про те, що дивиться усі матчі Кривбасу та повне відео усіх тренувань:

"Якби ви задали мені це питання років десять тому, то я би зміг на нього відповісти. Зараз я не розумію, чому я це роблю. Але я це роблю. Це необхідність, це мій внутрішній стан. Й він потребує, щоб я це бачив. Мене це дуже цікавить".

Про те, що Кривбас – сильний клуб:

"Я би так питання не ставив. Але у нас є своя думка щодо цих певних процесів й ми будемо на ній наполягати, відстоювати. Ми за чесну конкуренцію, за те, щоб системно відбувались якісь зміни, покращення, розвиток. Тому – так, ми однозначно сильні. Ми роками вибудовували цю структуру, яка у нас є наразі: база, Академія. У нас є всі ознаки професійного клубу".

Про очікування:

"Це буде дуже цікавий чемпіонат. Усі чекали моменту, коли розпочнеться новий сезон. Кривбас пройшов перед стартом в УПЛ два великих тренувальних збори: зимою та зараз, влітку. Очікування? Як на мене, то вони зашкалюють", — приводить слова Караманіца офіційний сайт Кривбасу.