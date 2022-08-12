Україна

Клуб орендував українського футболіста.

Донецький Шахтар відпустив півзахисника Максима Чеха в оренду до азербайджанського Сабаілу.

Поки що невідомо, на який строк розрахована оренда українського хавбека. Про перехід повідомила компанія Prostar Agancy.

Останнім часом Чех перебував на зборах із "гірниками" та приймав участь у матчі проти Олімпіакосу.

З 2019 по 2022 рік футболіст виступав на правах оренди за Маріуполь, а зі збірною U-20 став чемпіоном світу-2019.