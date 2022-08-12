Клуб орендував українського футболіста.
Максим Чех, Getty Images
12 серпня 2022, 18:55
Донецький Шахтар відпустив півзахисника Максима Чеха в оренду до азербайджанського Сабаілу.
Поки що невідомо, на який строк розрахована оренда українського хавбека. Про перехід повідомила компанія Prostar Agancy.
Останнім часом Чех перебував на зборах із "гірниками" та приймав участь у матчі проти Олімпіакосу.
З 2019 по 2022 рік футболіст виступав на правах оренди за Маріуполь, а зі збірною U-20 став чемпіоном світу-2019.