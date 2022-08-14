Україна

Український клуб придбав кіпера.

Нещодавно Дніпро-1 підписав 28-річного бразильського воротаря Форталези Макса Валефа.

Футболіст та клуб домовились про співпрацю, яка буде діяти до літа 2024 року — на два роки.

Як повідомляє офіційний сайт бразильської Форталези, вони отримали за свого вихованця 100 тисяч євро.

У складі вже своєї колишньої команди Валеф зіграв у 50 іграх у професійніому футболі та виграв 11 титулів.

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