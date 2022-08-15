Україна

До вашої уваги — контрольна гра за участі "гірників".

Сьогодні, 15 серпня, донецький Шахтар проведе одразу два товариські матчі проти аравійського Аль-Фатеха — представника Саудівської професійної ліги, який у своєму історичному доробку має два перемогу в національній першості зразка сезону-2012/13.

Попередній сезон команда завершила на восьмій сходинці.

Цей матч транслюватиме офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".

Перша гра між Шахтарем та Аль-Фатеха розпочнеться о 12:00 за київським часом.