До вашої уваги — контрольна гра за участі "гірників".
фото ФК Шахтар Донецьк
15 серпня 2022, 10:50
Сьогодні, 15 серпня, донецький Шахтар проведе одразу два товариські матчі проти аравійського Аль-Фатеха — представника Саудівської професійної ліги, який у своєму історичному доробку має два перемогу в національній першості зразка сезону-2012/13.
Попередній сезон команда завершила на восьмій сходинці.
Цей матч транслюватиме офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".
Перша гра між Шахтарем та Аль-Фатеха розпочнеться о 12:00 за київським часом.