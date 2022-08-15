Україна

Форвард Шахтаря розповів про свої амбіції на початку прийдешнього сезону.

Попередній сезон для нападника донецького Шахтаря Лассіна Траоре мав стати першим повноцінним досвідом гри в українських реаліях, однак важка травма на початку виступів у Лізі чемпіонів УЄФА в матчі проти міланського Інтера, а також початок чергового витка агресії проти України, зумовили відсутність 21-річного футболіста аж до старту літніх зборів під керівництвом Ігора Йовичевича.

Щодо нового головного тренера "гірників" та плани команди на прийдешній сезон буркінієць розповів у своєму останньому інтерв’ю.

"Я дуже щасливий повернутись до роботи з командою. Насолоджуюсь тим, що можу тренуватись.

Скоріше за все, у прийдешніх товариських матчах проти Аль-Фатеха зіграю декілька хвилин.

Коли я повернувся до команди, мені одразу сподобались тренування під орудою нового тренерського штабу. Вправи дуже відрізняються від тих, що були в нас раніше, в тактичному плані. Потрібно трохи адаптуватись. Йовичевич — гарна людина та керманич.

Команда дуже змінилась за останній час, проте в нас ще наявні в складі досвідчені футболісти, які допомагають молодим виконавцям. Шахтар — великий клуб, тому й цілі в прийдешньому сезоні в нього відповідні", — заявив буркінійський виконавець

Нагадаємо, що донецький Шахтар проведе одразу дві зустрічі проти саудівського Аль-Фатеха 15 серпня — о 12:00 та 19:00 відповідно.