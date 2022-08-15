Україна

21-річний футболіст продовжить кар'єру в одеському клубі

Чорноморець оголосив про трансфер 21-річного півзахисника Руху Івана Литвиненка.

Футболіст підписав дворічний контракт із одеським клубом. Зазначається, що 21-річний гравець атаки добре проявив себе у контрольних матчах. Зокрема, у грі між Чорноморцем та Рухом (3:1) відзначився двома гольовими передачами.

«Дуже ради приєднатися до такого клубу як Чорноморець. Знаю, як одесити ставляться до футболу, до самого клубу. Тому розумію всю відповідальність, буду намагатися робити все залежне від себе, щоб розвиватись, прогресувати, щоб допомогти клубу. Зараз непростий час. До чемпіонату залишається зовсім трошки – це буде радість для багатьох, хто вболіває за футбол. Тому радуватимемо вболівальників. Особливо відзначив би родинну атмосферу в колективі й інфраструктуру клубу. Умови на базі чудові.

Радий, що підписав повноцінний контракт. Багато людей з клубу допомогли, щоб це відбулось. Всі думки зараз тільки про тренування, футбольне поле і матчі. Настрій на сезон – бойовий!», — сказав Литвиненко в інтерв'ю пресслужбі клубу.

Раніше Литвиненко виступав за молодіжну команду Дніпра-1 та першу команду ВПК-Агро.