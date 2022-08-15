Україна

Данило Скорко приєднався до "аграріїв"

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Данилом Скорком. Клуб та футболіст уклали угоду до 31 травня 2025 року.

Данило - вихованець чернігівського футболу. З 2018 року грав за юнацьку та молодіжну команди Динамо Київ в чемпіонаті України U-19 та Молодіжному чемпіонаті України U-21. Попереднім клубом Скорка була луганська Зоря.

Також футболіст виступав за юнацькі збірні України з футболу U-17 та U-21.