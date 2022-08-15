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Головний тренер Металіста 1925 висловився після контрольного матчу з Металургом

Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов поділився враженнями від контрольного матчу проти Металурга (2:0) та підсумував спаринговий період на літніх зборах.

"Цю гру ми розглядаємо, як черговий етап підготовки до чемпіонату. Малюнок гри у сьогоднішньому матчі проглядався протягом усього поєдинку. Єдине, що була велика кількість браку в простих ситуаціях. Він заважав нам зіграти ще краще. Кожна гра дає для нас інформацію, є про що подумати. Протистояння проти Металурга не є виключенням.

Те, що є хороші результати — це добре, проте це збори. А головний наш іспит, перевірка — це чемпіонат. З психологічної точки зору це абсолютно різні матчі. Коли йде чемпіонат, там є тиск на гравців, там потрібні очки. А коли ти граєш контрольні матчі, то ти розслаблений, ставишся до цих матчів трошки інакше. Так, нас радує, що результати наші позитивні, але у нас також є помилки при перебудовах та в інших складових гри. Я хочу, щоб футболісти, поки в нас є тиждень до старту чемпіонату, переварили всю інформацію, яку ми їм надаємо та до першого туру підійшли більш зібраними, уважними", - сказав Кривенцов в інтерв'ю офіційному сайту харків'ян.

Матч чемпіонату України в першому турі харків'яни зіграють проти Шахтаря.