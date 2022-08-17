Україна

Сергій Палкін розповів про функціонування Шахтаря під час війни.

В інтерв'ю порталу Dennikn.sk Сергій Палкін розповів, чому чолові європейські клуби не погодилися грати із Шахтарем, а також про життя команди під час війни.

"Звісно, коли почалася війна, в перші дні та тижні багато європейських команд демонстрували солідарність з нами під час товариських матчів. Ми також отримали гуманітарну допомогу від деяких колективів. З квітня ми зіграли 8 благодійних зустрічей в рамах програми Football for peace. Усі гроші, зібрані під час цих ігор, пішли на допомогу Україні.

Найкращі європейські та американські клуби, за виключенням Роми та Аяксу, не проявили зацікавленість до благодійних матчів із нами на підтримку нашої країни. Навіть під час війни їх, здається, більше цікавлять комерційні товариські матчі, котрі збільшать їх продажі. Було б набагато краще, якби світові клуби таким чином більше б підтримували Україну. До цього варто додати, що чим довше триває війна проти РФ, тим більше від неї втомлюються люди у Європі. І це дуже небезпечно для нас, тому що наша країна потребує допомоги усього світу до закінчення війни. До звільнення окупованих територій".

Також генеральний директор "гірників" розповів про функціонування клубу з 24 лютого.

"Гравці зосереджені на тренувальному процесі, ні в кого з них немає досвіду участі у офіційних матчах під час війни. Ні в кого. Тому для нас це 100% terra incognita, незвідана територія. У вересні Шахтар також стартує у Лізі чемпіонів УЄФА, тому багато наших молодих гравців дебютують там. Вони навчаться конкурувати на самому високому європейському рівні. Президент Ахметов активно приймає участь у процесі прийняття рішень і його підтримка має вирішальне значення для впевненості та благополуччя гравців".

Не оминув увагою Сергій Палкін й тему легіонерів донецького колективу.

"В нас є два легіонери — Лассіна Траоре та Невен Джурасек. Обидва гравці дуже сильні психологічно, вони є частиною команди і готові боротися. Окрім них, в нас є група іноземних членів колективу — головний тренер, його помічники, персонал, футбольний директор та координатор академії, які представляють такі країни, як Хорватія, Сербія, Італія, Іспанія та Португалія. Шахтар складається зі сміливих та чудових людей, котрі здатні вистояти у любій важкій ситуації.

Коли було введено правило ФІФА, що легіонери мають право розторгнути свої умови до 30 червня 2023 року, ми були дуже розчаровані. Зараз ми ведемо перемовини з федерацією футболу та віримо, що знайдемо спільне рішення. Шахтар — унікальний клуб, враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося останні роки. Стадіон у Варшаві стане нашим п'ятим домом для проведення європейських змагань за останні 10 років. Ми грали матчі Ліги чемпіонів у Донецьку, Львові, Харкові та Києві. Ми єдиний клуб у Європі з такою драматичною історією. Тим не менш, повторюся, ми дуже сильні морально, тому будемо битися за наше майбутнє, за наших вболівальників, за наш народ та нашу країну".

Нагадаємо, що Шахтар розпочав продаж квитків на матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23, а також додав польську версію власного сайту.