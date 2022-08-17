Україна

Легіонер перебрався до Туреччини.

"Джокер" луганської Зорі у минулому та позаминулому сезоні Рейдмонд Овусу Фрімпонг став гравцем Істанбулспору.

Поки що невідомі деталі контракту молодого ганського форварда та умови переходу футболіста у новий клуб.

"Хочу подякувати всім за підтримку. Особлива подяка висловлюється Зорі за те, що ви дали мені платформу для демонстрації себе. За рік, що я тренувався та грав у клубі, я багато чому навчився і завжди буду вдячний за це.

Тепер починається нова подорож з Істанбулспором. Я не можу дочекатися, щоб грати перед усіма фанатами. Я радий бути тут і з нетерпінням чекаю, щоб зіграти у Суперлізі", — написав гравець в Instagram.

Відзначимо, що Істанбулспор вийшов у Суперлігу Туреччини у цьому сезоні, але розпочав із двох поспіль поразок.