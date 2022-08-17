Клуб підсилив лінію захисту молодим виконавцем.
Фото ФК НИва
17 серпня 2022, 21:25
Рівненський Верес на своєму сайті оголосив про підписання захисника Семена Вовченка.
19-річний футболіст підписав контракт на три роки — до літа 2025 року.
Вовченко — вихованець запорізького Металурга. Попередні клуби: Металург Запоріжжя, Зоря, Нива (Тернопіль). За тернополян упродовж двох попередніх сезонів відіграв 49 матчів та забив 4 голи.
Відомо також, що на літніх зборах футболіст зіграв в усіх семи контрольних матчах рівненського Вереса.