Україна

Новачок Зорі поспілкувався із прес-службою клубу.

Центральний захисник луганської Зорі Арсеній Батагов прокоментував свій прихід до команди Патріка ван Леувена.

"Команда прийняла мене дуже добре, мені все подобається. Атмосфера у клубі хороша, на тренуваннях лише позитив. Я перетинався з багатьма нинішніми партнерами молодіжної збірної – Алефіренко, Снурніцин, Бражко, Русин, Вантух, Михайленко. Це допомогло мені якнайшвидше адаптуватися. Було з ким розмовляти, бо спочатку у новій команді буває складно.

З тренером розмовляли про те, на якій позиції він планує мене використовувати. Я раніше грав у опорній зоні півзахисту. Але мені зручніше у центрі захисту. В нас добрі фізичні навантаження, тому фізичний стан не дуже хороший. Ми багато бігаємо, інтенсивно тренуємось, але будемо готові до першої гри на сто відсотків.

Що сталося проти Університаті? Не були готові до напору суперника, програли майже усю боротьбу. У технічному класі ми сильніші, але не у фізичному. Програли багато протистоянь. Тому не вийшло.

Зараз дуже важливо провести чемпіонат України. Людям потрібно відволектись від війни, важливо зберегти наш чемпіонат. Ворскла — хороша команда зі зрілими гравцями та новим тренером. Це буде важка гра, команди не втягнулися у сезон. Тактика у Віктора Скрипника не типова для УПЛ. Важливий характер та технічні здібності футболістів", — сказав Батагов.

Нагадаємо, що Батагов влітку 2022 року перебрався у Зорю із Дніпра-1.