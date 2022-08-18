Клуб вирішив, які гравці будуть грати у новому сезоні.
ФК МЕталіст
18 серпня 2022, 14:15
Харківський Металіст подав заявку на новий сезон-2022/23 УПЛ. Про це свідчить офіційний сайт змагання.
Є новачки: воротар Орест Костик, захисник Олександр Каплієнко, півзахисник Євген Рязанцев, нападник Максим Прядун та інші.
Воротарі: Орест Костик, Олександр Рибка, Сергій Шумілов.
Захисники: Володимир Шопін, Віталій Федорів, Даніїл Приходько, Богдан Порох, Олександр Мизюк, Олександр Каплієнко, Кирило Влага, Даніель Вернаттус, Владисдлав Бабаков.
Півзахисники: Єгор Абрамов, Максим Багачанський, Роман Горенко, Єгор Демченко, Єгор Картушов, Валентин Кисельов, Данило Книш, Дмитро Коркішко, Максим Оріховський, Кирило Паляничка, Сергій Панасенко, Євген Підлепенець, Андрій Ралюченко, Юрій Романюк, Євгеній Рязанцев, Геннадій Синчук, Вячеслав Танковський, Максим Топоров, Олександр Цвіренко, Дмитро Шамич.
Нападники: Алекс Чідомере, Даніїл Тепляков, Максим Прядун, Єгор Красніков, Ярослав Капрізін, Данило Кайдалов.