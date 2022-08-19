Кривбас на офіційному сайті офіційно оголосив про підписання контракту із Володомиром Якімцем. 

Футболіст пройшов медогляд та підписав умову строком на 3 роки. 

Останнім клубом гравця був ФК Львів.

Минулого сезону у складі "левів" він прийняв участь у 18 матчах та відмітився голом у ворота Миная.

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