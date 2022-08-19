Україна 19 серпня 2022, 10:38 Володимир Якімець офіційно представлений в якості гравця Кривбасу Новачок УПЛ посилив свій склад досвідченим захисником. Володимир Якімець 19 серпня 2022, 10:38 Кривбас на офіційному сайті офіційно оголосив про підписання контракту із Володомиром Якімцем. Футболіст пройшов медогляд та підписав умову строком на 3 роки. Останнім клубом гравця був ФК Львів. Минулого сезону у складі "левів" він прийняв участь у 18 матчах та відмітився голом у ворота Миная. Команда з Кривого Рогу також днями орендувала камерунця Дібанго. Люди Володимир Якимець Команди Кривбас Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте