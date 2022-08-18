У криворізької команди з'явився легіонер із Камеруну.
Іван Дібанго, ФК Іслоч
18 серпня 2022, 21:20
Кривбас підписав контракт із лівим захисником Левадії Іваном Дібанго. Про це повідомляє Transfermarkt.
За інформацією джерела, орендну угоду з 20-річним камерунцем розраховано до грудня цього року.
Раніше Дібанго виступав за білоруську Іслоч, у складі якої провів 49 матчів, забивши п'ять голів і віддавши дев'ять результативних передач. Він перебрався до Левадії 16 серпня.
Раніше повідомлялося, що захисник Львова Якимець перейшов у Кривбас.