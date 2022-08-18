Україна

У криворізької команди з'явився легіонер із Камеруну.

Кривбас підписав контракт із лівим захисником Левадії Іваном Дібанго. Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією джерела, орендну угоду з 20-річним камерунцем розраховано до грудня цього року.

Раніше Дібанго виступав за білоруську Іслоч, у складі якої провів 49 матчів, забивши п'ять голів і віддавши дев'ять результативних передач. Він перебрався до Левадії 16 серпня.

Раніше повідомлялося, що захисник Львова Якимець перейшов у Кривбас.