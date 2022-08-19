Україна

Поєдинок зіграють пізніше.

Матч першого туру УПЛ між Минаєм та Львовом перенесено, повідомляється на офіційному сайті ужгородців.

Раніше львів'яни звернулися до УПЛ із клопотанням про перенесення матчу. Організація пішла назустріч клубу.

Тому розіграш нового сезону для Миная розпочнеться з матчу 2-го туру УПЛ проти Олександрії на виїзді. Львів у 2-му турі зіграє вдома проти Зорі.

Раніше стало відомо, що вчасно не відбудуться ігри Динамо-Інгулець та Дніпро-1 — Олександрія. Причина – виступи команд у єврокубках.