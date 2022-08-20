Україна

Анонсуємо старт найнезвичайнішого чемпіонату України в історії.

Вже найближчого вівторка, на День Прапора, візьме старт черговий чемпіонат України. З цього приводу ми підготували цикл матеріалів, присвячених будням кожному із представників вищої ліги. Оскільки з моменту останнього офіційного матчу УПЛ пройшли два трансферні вікна та одне повномасштабне вторгнення, окремо акцентуватимемо увагу ми на кадрових втратах.

Що означають скорочення: вр – воротар, пз – правий захисник, лз – лівий захисник, цз – центральний захисник, цпз – центральний півзахисник, ппз – правий півзахисник, лпз – лівий півзахисник, опз – опорний півзахисник, апз – атакуючий півзахисник, пнп – правий нападник, лнп – лівий нападник, цнп – центральний нападник, ва – вільний агент. Якщо сума не вказується, то це означає, що гравець прийшов безкоштовно.

Металіст

Пішли: Володимир Танчик (3-й за зіграним часом минулого сезону – ппз, Дніпро-1), Пейшото (4-й – цнп, Сеара, ар), Сергій Горбунов (6-й – лз, Дніпро-1), Едуард Сарапій (7-й – опз, Дніпро-1), Браян Ріаскос (12-й – цнп, Аль-Халідж), Євген Банада (15-й – цпз, Кривбас), Кадим Харріс (17-й – лнп, Самсунспор)

Прийшли: Сергій Панасенко (цпз, Верес, 100 тисяч євро), Олександр Рибка (вр, Болуспор), Данило Книш (ппз, Мінай), Олександр Каплієнко (лз, Ауда), Орест Костик (вр, ФК Львів), Олександр Авраменко (цз, Карпати Галич), Дмитро Шаміч (пнп, Банік Острава), Дмитро Коркішко (лнп, ва), Владислав Мудрик (пз, ва), Максим Прядун, (цнп, ва), Мирослав Зновенко (вр, ар, Дніпро-1)

Не таким очікував Олександр Ярославський на повернення свого улюбленого клубу в еліту українського футболу, зовсім не таким. У Харкові людям зовсім не до футболу, втрати в доходах основних проектів грандіозні, а всі найкращі гравці мало того, що не хочуть грати в Україні, так ще й отримали завдяки ФІФА опцію розставання з Металістом. У зв'язку з цим навіть з'явилися чутки про нову смерть клубу, але вони, на щастя, все ж таки не підтвердилися.

Металіст житиме, просто в економ-режимі. Як бачите, навіть не йдеться про те, щоб Металіст претендував на статус третьої сили: клуб не намагається набувати лідерів Зорі, Ворскли, а з Дніпром-1 ситуація зворотна. На рівні такої, розграбованої війною УПЛ Коркішко і у 32 роки має всі шанси виглядати зіркою. Просто мільйонний привід ненавидіти цю війну: те, що ми так і не побачили той, топовий Металіст у гонці з Шахтарем та Динамо.

Прогноз: 13-14 місце.

Кривбас

Пішли: Артем Щедрий (2-й за зіграним часом минулого сезону – лн, ва), Володимир Займенко (4-й – цз, ва), Андрій Мостовий (6-й – лз, ва), Олександр Пятов (8-й – цпз, Олімпія Замбров), Артем Гордієнко (9-й – опз, ва), Денис Васін (10-й – рн, ва), Крістіан Іліч (12-й – опз, Докса)

Прийшли: Віталій Вернидуб (цз, Зоря), Дмитро Хомченовський (лнп, Зоря), Денис Устименко (цнп, Олександрія), Максим Задерака (пнп, Металіст 1925), Тимур Цвєтков (лз, Олександрія), Євген Опанасенко (пз, Інгулець), Євген Банада (цпз, Металіст), Олексій Хобленко (цнп, Левадія), Андрій Понєдєльнік (пнп, Гірник-Спорт), Володимир Якимець (лз, Львів)

Ось для кого війна начебто не починалася. Все йде за планом: команда вийшла у вищу лігу, команда набирає новий склад. Клуб знайшов ресурси, щоб посилитись представниками не те що Зорі чи Олександрії – клуб зміг посилитися навіть представником ЗСУ! Юрія Вернидуба переведено з фронту до Кривого Рогу особистим наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Напевно, після цього ми можемо вважати становлення Кривбасу як нової української сили справою державної значушості.

Посилення, звісно, клуб отримав просто ядерної потужності. Віталій Вернидуб у принципі заслужив право називатися одним із найкращих захисників УПЛ – а вже у співпраці з батьком він може повернутися на той найвищий рівень, що був у зорі епохи “мужиків”. Хомченовський, Банада, Хобленко, Опанасенко – трансфери в діапазоні від "хорошого" до "еталонного", якщо орієнтуватися на діапазон селекції, що так звузився у війну. До розкішного за нинішніми мірками списку придбань треба додати Богдана Сарнавського: контракт голкіпера остаточно викуплений у Дніпра-1.

Все б нічого, але й список втрат Кривбасу величезний. Можна довго говорити про те, наскільки нові гравці кращі за старі, який стрибок він зробив у класі і наскільки Юрій Вернидуб кращий за Геннадія Приходька, але зараз у Кривбасі зірки тільки знайомляться один з одним. Саме тому боротьби одразу за найвищі місця особисто я б не чекав.

Прогноз: 6-е місце.

Минай

Пішли: Михайло Месхі (10-й за зіграним часом минулого сезону – опз, Мечкемет), Данило Книш (12-й – ппз, Металіст), Мiслав Матич (13-й – цз, Шибеник)

Прийшли: Юрій Кравчук (цз, Гірник-Спорт), Дмитро Немчанінов (лз, Фомат Мартін), Єгор Твердохліб, Руслан Паламар (обидва – апз, Гірник-Спорт), Назарій Воробчак (пнп, Прикарпаття), Вадим Вітенчук (опз, Краматорськ), Тарас Дмитрук, Іван Трубочкін (обидва – пз, ва), Данило Колесник (цнп, ва)

Клуб із українсько-словацького кордону зберіг велику частину складу, непогано почистив першу лігу, але його перспективи слабо пов'язані саме з цим.

Паоло Ді Каніо якось сказав: «Існування «Сандерленда» впирається в надію на те, що в АПЛ знайдуться три ще більш жахливі команди». В принципі, про Мінай можна сказати, що його існування впирається в надію на те, що якісь команди розваляться протягом сезону і припинять існування. Два сезони поспіль клуб із лисицею на емблемі робив усе, щоб вилетіти з вищої ліги, але почне там же і третій.

Сезон-20/21 – чотири перемоги у 26 матчах. Сезон-21/22 – одна у 18. Забавно, звичайно, що Мінай попри все таки залишався, але коли команда будь-які успіхи на футбольному полі може згадати три роки тому, це сильно б'є по ментальністю.

Клуб, треба віддати йому належне, відреагував на це та найняв замість Кобіна головного тренера Володимира Шарана. Проблема в тому, що за всю тренерську кар'єру, що розтягнулася майже на 20 років, Шаран був успішний рівно в одному місці: в Олександрії. За межами цього міста у нього суцільно провали: із Закарпаттям він вилітав, із Зірки та Карпат його звільняли після категорично невдалих відрізків. Володимиру Богдановичу потрібен час, повна довіра – і, головне, умови для спокійного та планомірного розвитку команди. Чи може їх надати Мінай – велике питання.

Прогноз: час все-таки вилітати.

Інгулець

Пішли: Євген Опанасенко (6-й за зіграним часом минулого сезону – пз, Кривбас), Михайло Шишка (8-й – Львів)

Прийшли: Володимир Одарюк (пн, Олександрія), Дмитро Нагієв (ппз, Сумгаїт), Сергій Ченбай (лз, Металіст-1925), Віктор Близниченко (лн, Динамо U-19), Олексій Паламарчук (вр, Гірник-Спорт), Денис Резепов (апз, Металіст-1925), Владислав Сидоренко (пз, Прикарпаття)

Цікаво, а Поворознюк якось монетизував надпопулярність, що звалилася на нього? Відео за його участю зібрали стільки мільйонів переглядів на YouTube, що він став навіть занадто потужною медійною фігурою як для аутсайдера УПЛ. Якщо раніше його знали лише завдяки Інгулцю, то тепер Інгулець знають лише завдяки ньому.

Але наскільки активно резонував у міжсезоння президент Інгульця, настільки ж спокійним був його клуб. Поворознюку якимось неймовірним чином вдається поєднувати імпульсивність у спілкуванні з медіа та холоднокровність у роботі клубу: наприклад, Сергій Лавриненко працює на своїй посаді довше, ніж будь-який інший тренер в УПЛ. Він тренує Інгулець з моменту, коли клуб був ще новачком першої ліги, пройшов і підйом в еліту, і безліч локальних криз – і його бос навіть не намагається косплеїти Маурісіо Дзампаріні та інших епатажних босів саме в цьому аспекті.

Однією з таких локальних криз була перша половина сезону-2021/22, коли Інгульцю світив якщо не прямий виліт, то перехідні матчі. Але в наш складний час зберегти стабільність – це означає зробити великий крок порівняно з конкурентами. Лавриненко справляє враження хорошого, вдумливого фахівця – і навряд чи він дозволить своїй команді завалити другий сезон поспіль.

Прогноз: 10-12 місце.

P. S. Офіційно обіцяю жодного разу не каламбурити на тему імені новачка Інгульця із Сумгаїта і всім того ж раджу.