Україна

Нападник мав досвід участі в Юнацькій лізі УЄФА.

Академія донецького Шахтаря виховує чимало якісних футбольних виконавців, проте геть не кожному з них у підсумку випадає нагода зіграти в складі основної команди.

19-річний нападник Андрій Чирук таким чином виявився черговим вихованцем "гірників", який вирішив розпочати виступи на "дорослому" рівні в складі іншого клуба.

Перспективний юнак обрав харківський Металіст 1925, із яким підписав дворічну угоду за формулою 1+1.

Народившись у Рівному, гравець починав займатись футболом у Вересі, після чого на рівні ДЮФЛУ грав за Металіст та Шахтар, загалом провівши 52 матчів (19 голів).

У юнацький та молодіжній команді "помаранчево-чорних" на його рахунку 50 поєдинків (9 голів).

У Металісті 1925 українець виступатиме під 79 номером.