Україна

Ігор Йовичевич станом на сьогодні може розраховувати на 25 виконавців.

Наближення офіційного початку нового сезону української Прем’єр-ліги встановлює для команд часові рамки для оголошення списків із власних, які будуть брати участь у змаганнях.

Зокрема, названий переможець не до кінця дограного попереднього розіграшу національної першості, донецький Шахтар, також оголосив, на яких саме футболістів зможе покладатись Ігор Йовичевич.

Перелік виконавців "помаранчево-чорних" на прийдешній футбольний рік склали 25 футболістів.

Заявка Шахтаря на сезону УПЛ-2022/23:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін;

Захисники: 4. Сергій Кривцов, 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Мар’ян Фарина, 32. Едуард Козік, 99. Віктор Корнієнко;

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 11. Олександр Зубков, 17. Невен Джурасек, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 90. Олексій Кащук;

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Даниїл Сікан, 19. Андрій Кулаков.

У прес-службі "гірників" зазначають, що до остаточної заявки можуть бути внесені зміни включно до 31 серпня.