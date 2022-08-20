Україна

Нападник так чи інакше все одно не потрапляє до основи команди Конте.

Минулого міжсезоння лондонський Тоттенгем зробив сміливий крок, запросивши тоді ще 20-річного іспанського нападника андалузької Севільї Браяна Хіля до АПЛ, хоча до цього юний виконавець не залишав межі власної країни заради виступів у інших командах.

Однак для реалій англійського футболу футболіст виявився ще занадто незрілим, тож уже взимку його було віддано в оренду назад у Ла Лігу — до Валенсії.

За півроку в Іспанії Хіль зіграв у 17 матчах, зробивши одну гольову передачу, після чого повернувся до Лондона, де зрештою знову виявився непотрібним Антоніо Конте.

Його майбутнє на цей сезон можуть у підсумку допомогти облаштувати ті ж "кажани", якщо Тоттенгем цього разу погодиться віддати власного футболіста в річну оренду.

Нагадаємо, що "шпори" заплатили за Браяна 25 млн євро, 500 тис. із яких уже компенсувала його перша оренда до Валенсії.