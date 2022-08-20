Україна

Бразилець став восьмим новачком для харківського клубу.

Металіст 1925 року офіційно оголосив про підписання півзахисника Вендела, агентами якого є легенди харківського футболу Едмар та Клейтон Шав'єр.

21-річний бразилець підписав із клубом УПЛ контракт, який працюватиме за системою 1+1.

Вендел буде грати за Металіст 1925 під 48-м номером.

Зазначимо, що влітку минулого року Вендел став гравцев ФК Вовчанськ, за який провів 15 матчів у Другій лізі та 2 матчі у Кубку України, у яких відзначився 4 голами.