Україна

Поєдинок відбудеться 23 серпня.

У вівторок о 17:00 Кривбас зіграє з Колосом у першому турі УПЛ.

Оскільки всі матчі Прем'єр-Ліги проходять без глядачів, криворізький клуб вирішив організувати для вболівальників перегляд матчу з Колосом в одному із бомбосховищ Кривого Рогу. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Ми дуже цінуємо вашу підтримку і хочемо, щоб ви мали можливість зібратися разом повболівати за улюблений клуб. Для цього ми організовуємо безплатну пряму трансляцію стартового поєдинку в одному із бомбосховищ Кривого Рогу.

Кількість місць обмежена, тому ми робимо вхід за попереднім записом. Зареєструватись на подію зможуть усі охочі, при цьому пріоритет буде віддано власникам абонементі", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Кривбас орендував камерунського захисника Дібанго.