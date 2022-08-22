Україна

Захисник раніше працював під орудою Ігора Йовичевича.

До початку нового сезону української Прем’єр-ліги залишаються лічені години, у той час як робота на трансферному ринку збоку її клубів-учасників не зупиняється ні на мить.

Зокрема, донецький Шахтар уже встиг оголосити про укладання угоди зі своїм екс-футболістом Іваном Петряком, а одним із майбутніх новачків команди Ігора Йовичевича може стати добре відомий хорватському спеціалісту за часи роботи в складі Дніпра-1 бразильський захисник Лукас Тейлор.

27-річний виконавець, який вільно почуває себе на обох флангах, останній сезон провів у грецькому ПАОКу, із яким має ще два роки чинного контракту, проте напередодні початку нового сезону УПЛ з’явився на відкритому тренуванні "гірників".

Українському вболівальнику Тейлор відомий за своїми виступами в складі ПФК Львів на правах оренди з бразильського Палмейраса (сезон-2018-19) та Дніпра-1 (2020-21).

На рахунку 30 матчів за дніпрян (1 гол + 3 гольові передачі) та 17 ігор за львів’ян (3 + 2).

Football.ua