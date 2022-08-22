Рівняни планують залучити 24 виконавців.
фото ФК Верес
22 серпня 2022, 12:30
Напередодні старту нового сезон української Прем’єр-ліги рівненський Верес оголосив перелік футболістів, які під орудою Юрія Вірта будуть брати участь у національних змаганнях.
До складу дев’ятої за підсумками попереднього не дограного до кінця сезону команди увійшло 24 гравці.
Заявка Вереса на сезон-2022/23
Воротарі: 1. Вадим Ющишин, 47. Богдан Когут, 78. Арсеній Коркодим;
Захисники: 2. Роман Гагун, 3. Семен Вовченко, 19. Артем Данилюк, 24. Ігор Гук, 33. Роман Мірошник, 71. Сергій Шестаков, 95. Василь Курко, 99. Микола Квасний;
Півзахисники: 6. Максим Переходько, 8. Михаіл Гечев, 10. Дмитро Кльоц, 11. Віталій Дахновський, 15. Олександр Лебеденко, 17. Геннадій Пасіч, 25. Станіслав Шарай, 29. Валерій Кучеров, 42. Євген Пасіч, 77. Владислав Шарай;
Нападники: 7. Михайло Сергійчук, 9. Михайло Шестаков, 89. Микола Гайдучик.
Новачками "червоно-чорних", у порівнянні із завершенням минулого сезону, стали Арсеній Коркодим (попередній клуб — Волинь), Семен Вовченко (Нива Тернопіль), Василь Курко (Лівий Берег), Микола Квасний (вільний агент, ва), Роман Гагун (ва), Станіслав Шарай, Олександр Лебеденко, Владислав Шарай (усі — Альянс), Михаіл Гечев (Сфинтул Георге Суручени).