Легенда українського футболу отримав нагороду із рук Президента.
Володимир Зеленський та Андрій Шевченко
22 серпня 2022, 16:27
Андрій Шевченко отримав нагороду "Національна легенда України" від Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється на офіційному сайті Глави держави.
Зазначається, що колишній головний тренер збірної України взяв участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою Глави держави "Національна легенда України".
"Легенда київського Динамо і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар Золотого м’яча. Його ім’я включено до списку ста найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко", – сказав Президент.