Україна

Легенда українського футболу отримав нагороду із рук Президента.

Андрій Шевченко отримав нагороду "Національна легенда України" від Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється на офіційному сайті Глави держави.

Зазначається, що колишній головний тренер збірної України взяв участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою Глави держави "Національна легенда України".

"Легенда київського Динамо і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар Золотого м’яча. Його ім’я включено до списку ста найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко", – сказав Президент.