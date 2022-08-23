Україна

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу УПЛ.

У рамках матчу-відкриття нового сезону елітного дивізіону чемпіонату України Шахтар зіграє проти Металіст 1925.

Шахтар — Металіст 1925

Вівторок, 23 серпня, о 13:00. Стадіон НСК Олімпійський, Київ. Головний арбітр зустрічі — О. Шандор. Трансляція – на каналі Setanta Sports.

Шахтар очікує вкрай нестандартний сезон через початок повномасштабної війни. Склад донецької команди суттєво змінився через відток бразильських легіонерів, місце яких посіли українські футболісти з клубів УПЛ, а також деякі гравці, які виступали в іноземних першостях. Більше того, вперше з 2002 року у складі "гірників" немає бразильців у заявці на сезон.

Крім суттєвих кадрових змін у складі також команда отримала нового головного тренера. Після відходу Роберто Де Дзербі до клубу запросили Ігора Йовічевіча, який показав добрий результат у Дніпро-1 сезоном раніше. На зборах команда продемонструвала різні результати, але помітно, що роботи у тренерського штабу ще багато. Необхідно зіграти нових футболістів навколо існуючого кістяка.

Безумовно, в Шахтарі не чекають нічого іншого, ніж чемпіонство, проте цього сезону такої мети досягти вкрай важко. Динамо Київ не надто змогло покращити склад, проте суттєвих втрат не сталося.

Металіст 1925, у свою чергу, також зазнав істотних змін. Команду залишила низка лідерів — Задерака, Шеліхов, Ченбай, Криськів, Батюшин, Савін, Єрмаков та Марлісон. А ось вхідні трансфери харків'ян залишають багато запитань. Важко когось виділити окрім двох досвідчених виконавців – Курило та Мартинюка.

Підопічні Валерія Кривенцова під час підготовчих зборів обіграли Колос із рахунком 2:1, також Олександрію, а ось із Чорноморцем був нічийний результат – 0:0.

Команди провели лише один матч між собою в УПЛ. Та зустріч відбулася 13 серпня минулого року, а "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0. Три очки донеччанам принесли Лассіна Траоре та Тарас Степаненко. Форвард із Буркіна-Фасо не прилетів із командою до Київа, а тому повторити свій успіх не зможе, а ось Степаненка очікуємо у складі.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти та можливі події

Шахтар може на своєму полі забити 1100-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

Безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ розпочалася 13 серпня 2021 року саме у попередній грі з Металістом 1925 і продовжується 15 ігор: 13 перемог та 2 нічиї.

Переможний серіал «гірників» із 15 жовтня 2021 року триває 8 ігор, м’ячі 26-5.

Програшна клубна рекордна серія Металіста 1925 в УПЛ з 31 жовтня 2021 року триває 6 ігор м’ячі 2-15.

Металіст 1925 обходиться без нічиїх в УПЛ з 26 вересня 2021 року впродовж рекордних для клубу 10-ти ігор: 4 перемоги та 6 поразок.

У 3-му для себе клубі УПЛ дебютує новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч, який раніше тренував Карпати та Дніпро-1.

Андрій Пятов може провести 300-й матч в УПЛ в складі Шахтаря.

35-й гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький (Шахтар).