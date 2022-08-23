Україна

Football.ua пропонує анонс одного з центральних матчів першого туру УПЛ.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зіграє проти полтавської Ворскли.

Зоря — Ворскла

Вівторок, 23 серпня, 15:00. Стадіон Авангард (Ужгород). Головний арбітр матчу — Катерина Монзуль. Трансляція матчу на FootballHub.

Центральним поєдинком першого ігрового дня стане зустріч луганської Зорі та полтавської Ворскли на стадіоні Авангард у місті Ужгород.

Розпочнемо з номінальних господарів поєдинку — з луганської Зорі. Цей матч стане першим для нового тренера луганчан Патріка ван Леувена. На цій посаді в нього цей досвід стане першим в Україні, адже раніше він працював у Шахтарі на керуючій посаді. Також для деяких гравців ця гра стане дебютною у футболці Зоря, якщо вони потраплять у склад. Назарій Русин, Володимир Бражко, Микола Михайленнко, Вячеслав Чурко, Арсеній Батагов, Дмитро Мишньов та Роман Вантух — ті хто можуть дебютувати. Чого не скажеш про Дениса Безбородька, який вже виступав у цій команді в УПЛ, але влітку повернувся.

Зараз луганчани будуть концентруватися на УПЛ, щоб зайняти високе місце та отримати знову шанс зіграти у єврокубках. Цього року їх спроба була невдалою, адже після домашньої перемоги над Університатією, у матчі-відповіді було пропущено три м'ячі, які відправили румун у плей-оф раунд Ліги конференцій.

Така сама ситуація трапилась і з суперником Зорі — полтавською Ворсклою. Команда гідно боролась проти шведського АІКа, здобувши у першій грі перемогу. Але у другій суперник переломив хід зустрічі та відправився далі, залишивши полтавчан за бортом.

В них також влітку відбулись зміни, перш за все у тренерському штабі. Віктор Скрпиник разом зі своїм тренерським штабом залишив Зорю та переїхав до Ворскли, що робить це протистояння ще цікавішим. У полтавчан також змінились деякі гравці. Особливо можна відміти приїзд легіонерів із Бразилії, Північної Македонії та повернення Дениса Олійника на батьківщину після років кар'єри у Фінляндії. Плани в клубу мало чим відрізняються від планів Зорі — боротьба за медалі та спроба потрапляння у єврокубки.

Схоже, що команди готові даті бій один-одному, щоб з першого туру окреслити свої амбіції на сезон-2022/23 УПЛ. Буде цікаво!

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Зоря на своєму полі може забити 400-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

- Ворскла може зазнати 290-ї поразки в УПЛ.

- Гольова серія Зорі в УПЛ з 2 серпня 2021 року триває 17 ігор – 37 м’ячів.

- Зоря на своєму полі перемагає впродовж рекордних для клубу 6 ігор УПЛ.

- Безнічийна серія Зорі триває в УПЛ 10 ігор: 8 перемог та 2 поразки.