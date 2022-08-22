Україна

Євген Красніков розпочав працювати з Дніпром-1.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков прокоментував початок роботи в дніпровському клубі.

"Ви ж знаєте, як це все відбулося спонтанно — відхід головного тренера. Неправий Шахтар. Нас запросили. Треба віддати належне керівництву Дніпра-1, вони підставили плече й допомогли фінансово. Офіційно вони заплатили гроші. За ці гроші Металіст зараз базується в Ужгороді, школа — в Чернівцях. Почали видавати зарплату.

Я дуже переживаю за Металіст. Але зараз я — спортивний директор Дніпра-1. Моя задача: зробити Дніпро-1 серйозною і конкурентною командою. Разом з головним тренером і клубом. Ми хочемо, щоб Дніпро-1 став хорошою європейською командою", — сказав Красніков в інтерв'ю FOOTBALL HUB.