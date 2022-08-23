Клуб оголосив список гравців на майбутню гру.
ФОТО ШАХТАР
23 серпня 2022, 00:25
У рамках першого туру УПЛ донецький Шахтар у Києві зіграє проти харківського Металіста 1925.
Головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич обрав гравців, які доступні на гру. Відзначимо, що новачки Іван Петряк та Лукас Тейлор опинились у заявці.
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік, Матвієнко
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк
Нападники: Сікан, Кулаков
Відзначимо, що Олександр Зубков, який також став літнім новачком Шахтаря, відсутній у заявці.
Матч Шахтар — Металіст 1925 відбудеться 23 серпня та розпочнеться о 13:00 за київським часом.