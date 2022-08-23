Україна

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію стартового матчу сезону чемпіонату України від єдиного офіційного транслятора Setanta Sports.

Новий сезон української Прем'єр-ліги стартує поєдинком між донецьким Шахтарем та харківським Металістом 1925, який пройде на київському стадіоні НСК Олімпійський.

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Матч відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 13:00. Слідкуйте за всіма подіями цієї зустрічі у безкоштовній трансляції на YouTube від єдиного офіційного транслятора УПЛ в Україні – Setanta Sports.

Пряма онлайн-трансляція матч Шахтар — Металіст 1925

ШАХТАР — МЕТАЛІСТ 1925

Вівторок, 23 серпня, о 13:00. Стадіон НСК Олімпійський, Київ. Головний арбітр зустрічі — О. Шандор. Трансляція – на каналі Setanta Sports.