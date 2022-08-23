Україна

Футболіст повернувся у донецький клуб.

Донецький Шахтар напередодні матчу першого туру УПЛ проти Металіста 1925 оголосив про повернення у клуб півзахисника Івана Петряка.

Гравець збірної України виступав останнім часом за угорський Фехервар. Також він має довід ігор за Ференцварош.

Як повідомляє портал Transfermarkt, донецький клуб придбав Петряка у Фехервара за 1,5 мільйони євро.

Нагадаємо, що у 2019 році "гірники" відпустили Петряка за 1,2 мільйони євро у той же Фехервар.