Футболіст повернувся у донецький клуб.
ФОТО ФК ШАХТАР
23 серпня 2022, 12:52
Донецький Шахтар напередодні матчу першого туру УПЛ проти Металіста 1925 оголосив про повернення у клуб півзахисника Івана Петряка.
Гравець збірної України виступав останнім часом за угорський Фехервар. Також він має довід ігор за Ференцварош.
Як повідомляє портал Transfermarkt, донецький клуб придбав Петряка у Фехервара за 1,5 мільйони євро.
Нагадаємо, що у 2019 році "гірники" відпустили Петряка за 1,2 мільйони євро у той же Фехервар.