Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та харківський Металіст 1925.

Луганська Зоря та полтавська Ворскла своїм матчем на полі ужгородського стадіону Авангард продовжать розіграш першого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен у першому стартовому складі нового сезону вирішив використати Максима Сміяна на лівому фланзі захисту, тоді як Денис Безбородько очолить атаку.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від шведського АІК (0:2), залучив із перших хвилин Феліпе на правий фланг захисту, тоді як поруч із ним у центрі оборони зіграють Челядін та Чеснаков. Тотре та Ардіт долучаться до центральної лінії, де також зауважимо появу Скляра.

Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Сміян — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Безбородько, Кабаєв.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Кисіль, Бражко, Мишньов, Хлань, Нагнойний, Алібеков, Русин, Вантух, Снурніцин, Алефіренко.



Ворскла: Різник — Феліпе, Челядін, Чеснаков, Бацула — Тотре, Скляр, Ардіт, Олійник — Марлісон, Степанюк.

Запасні: Ісенко, Яворський, Павлюк, Мельничук, Крупський, Зайков, Козиренко, Черниш, Кулаковський, Кравчук, Сулейманов.



Гра Зоря — Ворскла почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.