Україна

Керманич Динамо Київ прокоментував стан команди перед початком виступу в УПЛ.

Київському Динамо цього сезону не вдалось дістатись групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА через поразку лісабонській Бенфіці в двоматчевій дуелі (0:5 –за сумою двох матчів).

"Біло-сині" таким чином восени будуть виступати в Лізі Європи, проте вже незабаром на них очікує перший матч нового сезону української Прем’єр-ліги.

Головний тренер киян Мірча Луческу одразу після гри на Да Луш розповів про стан власної команди перед початком виступів на внутрішній арені.

"У нас одне бажання — ми хочемо продовжувати грати у футбол та жити. Це найважливіше у воюючій країні. Спортивні результати в такій ситуації відходять на другий план. Але дуже важливо не здаватися та продовжувати грати чемпіонат.

У середу ми вирушимо до Львова, згодом — поїдемо до Києва, потім знову повернемося до Європи. Це багато годин подорожей автобусом, що додає складнощів. Проте я сподіваюся, що гравці встигнуть психологічно відновитися після цієї гри.

Ми втратили кількох важливих гравців через пошкодження — це Попов, Циганков, Гармаш, Андрієвський. Проте після відновлення ці досвідчені футболісти зможуть допомогти команді пережити цей важкий час.

Не варто порівнювати Шахтар із Динамо, адже у "гірників" є можливість придбати футболістів високого рівня — згадаємо тих же Нереса, Траоре. Динамо ж із моменту мого приходу до клубу робить ставку на українських гравців, вихованців академії. Це не так легко, у футболі потрібні гравці з інших країн і культур, це створює хорошу конкуренцію та змагальний дух.

Шкода, що Шахтар утратив своїх гравців. Цей сезон буде дуже важким для нас усіх. Ми поки не уявляємо, коли та в яких умовах ми гратимемо, чи будуть обстріли під час матчів. Але ми маємо продовжувати грати — це дуже важливо для всіх", — заявив румунський фахівець.

Перший матч нового сезону УПЛ київське Динамо зіграє у Львові проти дніпровського Дніпра-1 28 серпня, о 17:00.