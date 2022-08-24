Луганський клуб очолює таблицю, при цьому не всі матчі зіграно.
ФК Зоря Луганська
24 серпня 2022, 22:00
Після матчів першого туру Української Прем'єр-ліги-2022/23, з урахуванням перенесених матчів, визначився лідер турнірної таблиці.
Так, завдяки перемозі над полтавською Ворсклою (3:1) луганська Зоря стала лідером турнірної таблиці УПЛ.
Зазначимо, три матчі туру були перенесені. Мова йде про Інгулець — Динамо та Дніпро-1 — Олександрія, які зіграють 16 листопада. Дата матчу Львів — Минай наразі невідома.