Після матчів першого туру Української Прем'єр-ліги-2022/23, з урахуванням перенесених матчів, визначився лідер турнірної таблиці.

Так, завдяки перемозі над полтавською Ворсклою (3:1) луганська Зоря стала лідером турнірної таблиці УПЛ.

Зазначимо, три матчі туру були перенесені. Мова йде про Інгулець — Динамо та Дніпро-1 — Олександрія, які зіграють 16 листопада. Дата матчу Львів — Минай наразі невідома.