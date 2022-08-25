Україна
25 серпня 2022, 14:58
Олександрія перемогла Інгулець у дербі Кіровоградщини
Офіційний транслятор мав чергові проблеми з трансляцією напруженного протистояння.
Інгулець — Олександрія, фото ФК Інгулець
25 серпня 2022, 14:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Олександрія 1:2
Голи: Кучеренко, 62 — Рибалка, 22 (пен.), Цуріков, 48
Інгулець: Кучер — Нагієв, Поспєлов, Кучеренко, Ченбай — Коробенко (Одарюк, 58) — В. Блізніченко (А. Блізніченко, 84), Запорожець, Клименко (Соляков, 84), Саків — Козак (Сітало, 58).
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Рибалка (Кожушко, 90+6), Волошин (Дришлюк, 75), Демченко — Калітвінцев, Кобзар (Авагімян, 75), Третьяков (Шулянський, 86).
Попередження: Блізніченко — Кобзар, Третьяков, Демченко, Рибалка