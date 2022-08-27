Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на своєму полі прийме рівненський Верес.

Ворскла — Верес

Субота, 27 серпня, 13:00. Стадіон Авангард, Ужгород. Головний арбітр — Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Початок чергового витку агресії проти України фактично започаткував процеси змін у структурі полтавської Ворскли, яка за час тривалої павзи в офіційних матчах устигла отримати нового головного тренера в особі Віктора Скрипника, що раніше працював на чолі луганської Зорі. За помахом долі саме з матчу проти "мужиків", уже з Патріком ван Леувеном в якості головного тренера, "зелено-білі" грали перший матч сезону в День Державного прапору України, і відзначили свято власною поразкою. Ворскла дійсно виглядала безпорадною на тлі луганців, тож рахунок 1:3 говорить сам за себе.

А ось від рівненського Вересу ніхто загалом і не чекав дива в дебютній зустрічі нового сезону проти одеського Чорноморця, однак футболісти Юрія Вірта зуміли здивувати. Повернення Романа Григорчука до УПЛ "моряки" в підсумку були вимушені відзначити власною поразкою (0:1), а "червоно-чорні" в свою чергу вкотре застосували фірмовий футбол на втримання рахунку. Календар обидвох команд підказує нам, що в прийдешній грі вони не будуть економити сили, хоча й вона розпочнеться у ранньому слоті, тому на полі буде спекотно не тільки зі спортивних причин.

За нефутбольний час з Інгульця пішли семеро футболістів: захисник Йоонас Тамм (ФКСБ), півзахисники Олівер Тілль (Еюспор), Радіон Посевкін (Гірник-Спорт), Наджееб Якубу (Ільвес), Венсан Тілль (АІК) та нападники Рангел (Рига) й Оскар Мкомола.

У той же час команда поповнилася деякими новачками: захисники Феліпе Родрігес (Новурізонтіно), Габріель Назаріо (Фігеренесе), півзахисники Еннур Тотре, Ардіт Толі (обидва — Тирана), Андрій Кравчук (без клубу), нападники Толан Сефері (Тирана), Денис Олійник (СІК) та Марлісон (Фігеренсе).

Кадрова ситуація у Вересі наступна. Команду за тривалий час залишили голкіпер Артем Кичак (Оболонь), захисники Роман Гончаренко (Колос), Ігор Солдат (ЛНЗ),Дмитро Махнєв (Карпати), Жирайр Маргарян (Урату), Олександр Савошко (Прикарпаття), Алан Ауссі (Динамо Київ), півзахисник Сергій Панасенко (Металіст), Микита Полюлях (ЛНЗ), Сергій Петько (Чорноморець).

Новобранцями стали воротар Арсеній Коркодим (Волинь), захисники Семен Вовченко (Нива), Василь Курко (Лівий Берег), Микола Квасний, Роман Гагун (обидва — без клубу), півзахисники Станіслав Шарай, Олександр Лебеденко (обидва — Альянс), та нападник Владислав Шарай (Альянс).

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді Скрипника вдалось провести тільки два спаринги з початку липня, бо після цього в них відбулась зустріч у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти шведського АІК (3:4 — за сумою двох матчів).

Верес не мав потреби грати в єврокубкових змаганнях, тож обмежився лише трьома товариськими поєдинками, програвши двічі та одного разу зігравши внічию проти суперників середньої руки. Цікаво, що з моменту зупинки чемпіонату рівненці в контрольних дуелях перемагали лише одного разу.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут перевага в Ворскли, яка виграла п’ять протистоянь, а Верес лише одне. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 10:4 на користь Ворскли.

Остання офіційна гра між ними відбулася 27 жовтня 2021 року, яка закінчилася перемогою Ворскли (3:1).